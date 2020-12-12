Pamukkale yabancı turistlere kaldı

Travertenleri, antik kenti ve şifalı sularıyla dünyaca ünlü Pamukkale, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler nedeniyle hafta sonu turistlere kaldı.

Pamukkale yabancı turistlere kaldı
12 Aralık 2020 Cumartesi 12:27

Salgın tedbirleri kapsamında hafta sonu yerli misafir kabul etmeyen Pamukkale'nin tadını az sayıdaki yabancı turist çıkartıyor. Travertenlerde yürüyen turistler, bu anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştiriyor. Beyaz cennetin en çok tercih edilen yeri olan antik havuz da boş kaldı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle Pamukkale'de birçok turistik işetme faaliyetlerine ara verdi.

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