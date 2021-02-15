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Pınar Gültekin davasında avukat: Organize bir cinayet var

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) öldürüp cesedini varil içinde yaktıktan sonra üzerine beton döken Cemal Metin Avcı (32) ile kardeşi Mertcan Avcı'nın (26) yargılanmasına devam ediliyor. Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir’in geçen celse istediği ‘reddi hakim’ talebinin mahkemece kabul edilmediği öğrenildi

Pınar Gültekin davasında avukat: Organize bir cinayet var
15 Şubat 2021 Pazartesi 14:32

Muğla 3’cü Ağır Ceza Mahkemesi’nde eski sevgilisi Pınar Gültekin’i ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek’ suçundan Cemal Metin Avcı’nın (32) ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın (26) 'yardım ve yataklık' suçundan 5 yıl hapis cezası istemiyle yargılandıkları dava başladı.

REDDİ HAKİM TALEBİ REDDEDİLDİ

Pınar Gültekin’in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir’in geçen celsedeki ‘reddi hakim’ talebi kabul edilmedi. İtiraz üzerine Muğla 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen talep reddedilirken, Av. Epözdemir’in itirazı ardından reddi hakim talebi bu kez 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi de talebi kabul etmedi. Bu gelişmenin ardından davanın, 3’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam edileceği öğrenildi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ 16 TEMMUZ DA ORTADAN KAYBOLDU

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da ortadan kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Çalışmalar sürerken Pınar Gültekin'in eski sevgilisi Cemal Metin Avcı gözaltına alındı. Cemal Metin Avcı, Pınar Gültekin'i çıkan kavgada boğarak öldürdüğünü, cesedini ise bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar Gültekin'in kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar Gültekin, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verilirken, adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı. HTS kayıtlarında ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğu tespit edilen Mertcan Avcı da gözaltına alınıp tutuklandı. Yargılanmalarına başlanan tutuklu sanıklar, bugün Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir kez daha hakim karşısına çıktı.

'BUNDAN SONRA ADALET BEKLEMİYORUZ'

Davanın başlamasına kısa bir süre kala Pınar Gültekin’in ailesi ve avukat Rezan Epözdemir, Muğla Adalet Sarayı'na geldi. Duruşmadan önce açıklama yapan ailenin avukatı Epözdemir, reddi hakim taleplerinin kabul edilmediğini söyledi. Epözdemir, "Mahkemenin dağıttığı adaletten şüphelerimiz vardı ve reddi hakim talebinde bulunmuştuk. Ancak bu talebimiz, kabul edilmedi. Diri diri yakılmış, sonrasında beton dökülmüş, deliller karartılmış, organize bir cinayet var. Fakat mahkeme heyeti vahşice cinayet işleyenleri değil de Pınar Gültekin'i yargılamaya çalışıyor. Sanki bu cinayeti, meşrulaştırma çabaları var. Bu mahkeme, bize göre değil, adil de görünmüyor. Haksız tahrik indirimi uygulamak için üst düzeyde bir çaba görüyoruz. Bundan sonra da adalet beklemiyoruz. ABD'ye müzekkere yazıp Pınar'ın telefonundaki bilgileri istemenin ne anlamı var? Cemal Metin Avcı'nın ifadeleri hep birbiriyle çelişti. Haksız tahrik indirimi için her şey ezberletilmiş. Bugün Cemal Metin Avcı'nın eşi ile Mertcan Avcı'nın sevgilisi dinlenecek. Soruşturmada ortada olmayan bir anda ortaya çıkan tanıklar var. Pınar Gültekin'in cesedi yandığı için Adli Tıp'tan gelen raporda kesin ölüm sebebi bilinemediği belirtiliyor. Buna rağmen mahkeme üst kuruldan rapor istedi. Biz bunun da olumlu geleceğini düşünmüyoruz. ABD'ye yazılan müzekkere de bu davayı sürüncemede bırakacaktır. Zaten cevap da verilmez. Bunun geri alınmasını, bu celse de talep edeceğiz. Yoksa biz buraya daha çok gelir gideriz" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #pınar gültekin davası #pınar gültekin cinayeti
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