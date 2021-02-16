Pınar Gültekin davasında sanığın eşi dinlendi

Vahşice öldürülen Pınar Gültekin davasında katil zanlısı Metin Avcı'nın eşi tanık olarak dinlendi

Muğla 3’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 3’ncü celsesine tutuklu sanık Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı SEGBİS ile katılırken, Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, annesi Şefika Gültekin, avukatları Rezan Epözdemir ve sanık avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmayı açan Mahkeme heyeti, Gültekin ailesinin geçen celse de yaptığı reddi hakim talebinin kabul edilmediğini belirtti.

AVCI’NIN EŞİ KONUŞTU

Sanık Cemal Metin Avcı’nın eşi Eda Avcı tanık olarak dinlendiği mahkemede şunları anlattı:

“Olaydan sonra gittiğim bağ evinde farklılıklar olduğunu gördüm. Ancak konuyu herkes gibi öğrendim. Salı sabahı komutan, kayınpederimi aradı ve Cemal’in cinayet işlediğini öğrendik. Pazartesi günü Cemal’in Akyaka’da olduğunu öğrendim. Sonrasında da avukatı, bana ‘kızla ilişkisi’ olduğunu söyledi. Bunu duyunca şoke oldum. ‘Yaptıysa’ böyle bir şeyi yaylada yapabileceğini düşündüm. Çünkü oraya sık giderdi. Ben de oraya, giderek görmek istedim. Gittiğimde de büyük bir temizlik yapılmıştı ve halılar yerlerdeydi. Bıraktığım gibi değildi. O sırada Mertcan Avcı, iş yerindeydi. Olayı duyduktan sonra önce yaylaya, ardından kayınpederimin evine geçtik. Gece geç saatlerde Mertcan geldi ve ona böyle bir şeyin olup olamayacağını sordum. O da böyle bir şeyin olamayacağını söyledi. Olayla ilgili bildiklerim bunlar” dedi.

‘CEMAL’İN ÖLDÜRMÜŞ OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM’

Gültekin ailesinin avukatı Epözdemir’in ‘Neden bağ evine gittiniz?’ sorusu üzerine Eda Avcı, “Her hafta sonumuzu pandemi sebebiyle bağ evinde geçiriyorduk. Sosyal medyadan rahmetli kızın, fotoğrafları sürekli paylaşılıyordu. Cemal’in de ilişkisi olduğunu öğrendiğimde kız kayıptı ve Cemal’in öldürmüş olabileceğini, bunu da yaptıysa bağ evinde yapmış olacağını düşündüm. O sebeple de oraya gittim. Aldatılan kişi, ben olduğum için görmek istedim. Cemal oraya sürekli gidiyordu. Cemal, normalde çok sakin bir insandı. Ancak daha da içine kapanmıştı. 4 gün boyunca yemek yemedi. ‘Neyi olduğunu’ sorduğumda ‘bir şey olmadığını’ söyledi. Ama hareketleri durgundu. Mertcan’ın da bağ evine gittiğinden haberim yoktu” dedi.

‘TRİP ATTIĞIM İÇİN BENİ MERTCAN ARAR’

Eda Avcı’nın ardından tanık olarak Mertcan Avcı’nın 5 yıllık kız arkadaşı Bensu Cantekin dinlendi. Cemal Metin Avcı’nın gözaltına alındığını Mertcan Avcı’dan öğrendiğini belirten Cantekin, “Olay hakkında hiçbir bilgim yok. Cemal’i de tanımam. Abisinin işyerine yardıma giderdi. Hareketlerinde de bir gariplik hissetmedim. Olay zamanında da görüşmedik. WhatsApp’tan bana ‘bira taşımaya’ gittiğini söylemişti. Sürekli trip attığım için genellikle bana, hemen geri dönmesini isterim. Olay günü telefonla görüştük; ama içeriğini hatırlamıyorum. Çünkü biz sürekli konuşuruz, mesajlaşırız. 21 Temmuz’da Mertcan bana abisinin gözaltına alındığını söyledi” dedi.

TANIĞIN İFADELERİNE ANNEDEN İTİRAZ

Mahkemede Cemal Metin Avcı’nın tanıklarının arasında bulunan Arda Abuleyla’nın ifadesine Pınar Gültekin’in annesi Şefika Gültekin itiraz edince salonda gerginlik yaşandı. Tanık ifadesinde şunları anlattı:

“Pınar’ın kaybolmasının ardından Cemal’i arayarak konuyla ilgili bilgisi olup olmadığını sordum. Suçla ilgili bilgim yok. Pınar’ın yakın arkadaşı Selver beni arayarak Pınar’ın kayıp olduğunu, Cemal’e sormamı istedi. Ben de arayıp Pınar’dan haberi olup olmadığını sordum. Cemal bana ‘Pınar’ı epeydir görmediğini’ söyledi. İlişkilerinin olup olmadığını sorduğumda ise, ‘Geçen yıl bir ilişkimiz oldu’ dedi. Akyaka’da, Pınar’ın kendisinden ‘araba ve 1 milyon lira’ istediğinin konuşulduğunu sorduğumda ise öyle bir şey olmadığını söyledi” dedi. Bu sırada Pınar’ın annesi Şefika Gültekin, sanık avukatına seslenince mahkeme başkanı dışarıya çıkarılmasını istedi. Avukat Epözdemir, Avcı’nın tanığının ifadelerine ise ‘Böyle bir nezaketsizlik olamaz’ diyerek çıkıştı. Bunun üzerine mahkeme 2”ci başkanı, ‘Bu kelimeyi kullanamazsın, böyle konuşamazsın’ diyerek karşılık verdi. Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, bilirkişi raporunun fizik veya kimya mühendislerince değil, polis memuru tarafından düzenlenmesine tepki göstererek yeniden bir keşif yapılmasını ve bilirkişi raporunun mühendislerce yazılmasını talep etti. Geçtiğimiz celselerde ABD’ye yazılan müzekkerenin davaya bir şey katmayacağını yineleyen Epözdemir, Mertcan Avcı’nın da cinayetle bağlantılı olduğunu söyledi.