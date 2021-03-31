KORONAVİRÜSE YAKALANDI
KORONAVİRÜSE YAKALANDI
0
BİR SEMPTOM DAHA...
BİR SEMPTOM DAHA...
0
MOTOSİKLETİYLE UÇTU!
MOTOSİKLETİYLE UÇTU!
0
BİSİM ŞİMDİ GÜZELBAHÇE'DE
BİSİM ŞİMDİ GÜZELBAHÇE'DE
0

Plaja dökülen kuvars tozunda yeni gelişme!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 265 bin 497 lira ceza kesilen 5 yıldızlı otel, 'beyaz kum' görüntüsü vermek için sahile döktüğü sönmemiş kireç ve kuvars tozunu iş makineleri ile toplamaya başladı

Plaja dökülen kuvars tozunda yeni gelişme!
31 Mart 2021 Çarşamba 10:03

Bodrum'daki oteller sezon hazırlıklarını sürdürürken, bazı tesislerin plajlara, 'beyaz kum' görüntüsü vermek için sönmemiş kireç tozu ile kuvars tozu döktükleri iddiası çevreciler ile yetkilileri harekete geçirdi. Yapılan araştırmalar sonunda Güvercinlik Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otelin, plaja, sönmemiş kireç tozu ile kuvars tozu döktüğü saptandı. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, 17 Mart günü, otel yönetimine 265 bin 497 TL ceza kesip, dökülen kumları kaldırmalarını tebliğ etti. Plajdaki kumun kaldırılmasına dün sabah başlandı. Kum, iş makinelerinin kepçeleriyle alınıp, kamyonlara yüklenerek, bölgeden götürülüyor.

Çevre ve Şehircilik Muğla İl Müdürlüğü'nce daha önce yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti: "Milas-Bodrum sınırında yer alan Pina Yarımadası'ndaki bir otelin sahiline beyaz kum döküldüğü şikayetleri üzerine, Jandarma ve Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Bahse konu alanda inceleme yapan ekipler, sahile dökülen maddeden numune aldı. Yapılan laboratuvar sonucuna göre, sahile dökülen maddenin yüzde 55 oranında mermer tozu yoğunluklu kalsiyum oksit (sönmemiş kireç tozu) maddesi olduğu belirlendi. İncelemenin tamamlanmasının ardından, maddeyi sahile döken tesise 265 bin 497 lira idari para cezası uygulandı."


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #bodrum #beyaz kum #kuvars tozu
Önceki Haber
Dolar güne nasıl başladı?
Sonraki Haber
Depremzedelerin giremediği evlere hırsızlar girdi!
Güvercin uçurma tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 4 yaralı
Güvercin uçurma tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 4 yaralı
0
Paraşütüne motosikletini bağlayıp uçtu!
Paraşütüne motosikletini bağlayıp uçtu!
0
Mobilya sektöründe bir dijital devi
Mobilya sektöründe bir dijital devi
0
Eski sevgilisini öldürüp, kendini vurmuştu. O da öldü!
Eski sevgilisini öldürüp, kendini vurmuştu. O da öldü!
0
171 itfaiye eri ve zabıta alınacak
171 itfaiye eri ve zabıta alınacak
0
Motosiklet kazası genç çifti ayırdı!
Motosiklet kazası genç çifti ayırdı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.