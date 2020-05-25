Plajda ak balıkçıl kuşu görüldü, ana caddede kaplumbağa gezdi 

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, sessiz yerleri tercih etmesi nedeniyle pek rastlanılmayan ak balıkçıl kuşu görüldü. İlçe merkezinde ise bir kaplumbağa caddeye çıktı.

Plajda ak balıkçıl kuşu görüldü, ana caddede kaplumbağa gezdi 
25 Mayıs 2020 Pazartesi 14:30

Atatürk Caddesi'ndeki halk plajında, beyaz renkte uzun bacaklı ve gagalı bir kuş, görüldü. Bölgede ilk defa görülen kuşun, 'ak balıkçıl' olduğu ortaya çıktı. İnsanlar olmadığı sessiz yerleri tercih eden ak balıkçıl kuşu, uçarak gözlerden kayboldu. İlçedeki Atatürk Caddesi'nde ise bir kaplumbağa dolaştı. Sıcaktan etkilenen kaplumbağa daha sonra park halindeki aracın altına girdi.

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