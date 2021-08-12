Polis memuru dehşet saçtı: 3 kişiyi öldürdü, intihar etti!

Afyon'da bir polis, ayrı yaşadığı eşini, kayınpederini ve kayınvalidesini öldürdükten sonra intihar etti

Alınan bilgiye göre Konya'nın Akşehir ilçesinde görev yaptığı öğrenilen polis memuru Atilla Aydemir, 19 yıldır evli olduğu Gönül Aydemir ile şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı. Bunun üzerine şiddet gördüğü belirtilen Gönül Aydemir, yanına 14 yaşındaki oğlu ve 17 yaşındaki kızını da alarak anne ve babasının Afyonkarahisar'daki evine gitti.

Eşi ve çocuklarının arkasından Afyonkarahisar'a giden Atilla Aydemir, eve doğru ilerlerken dün saat 18.00 sıralarında yolda bisikletle ilerleyen kayınpederi Nuray Akdeniz'le karşılaştı. Tabancasını çıkartıp kayınpederini öldüren Aydemir daha sonra da eşinin bulunduğu eve gitti. Eve giren Aydemir burada da eşi Gönül Aydemir ve kayınvalidesi Kadriye Akdeniz'i vuran Aydemir daha sonra da kızını ve oğlunu yanına alarak evden çıktı.

Evden 500 metre kadar uzaklaşan Atilla Aydemir, sokakta polislerle karşılaşınca bu kez tabancasıyla başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Durumun bildirilmesi üzerine Örnekevler Mahallesi’ndeki eve giden ekipler, Gönül Aydemir'in hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralı Kadriye Akdeniz’i de Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne götürdü. Kadriye Akdeniz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polisin ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından cesetler, cenaze araçlarına alınarak morga götürüldü. Çiftin çocuklarının ise oldukça üzgün olduğu görüldü.

Cinayetlerin işlendiği apartmanda oturan Melike İzmir, "Biz pek bir şey görmedik. Ben kardeşimle kedi severken 4 el silah sesi duyduk. Önce ne olduğunu anlamadık. Sonradan öğrendik” dedi.