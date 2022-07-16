Polise cinsel saldırı iftirasına hapis cezası!

Manisa'da Ş.K. (19), internetten tanışıp arkadaşlık yaptığı polis memuru İ.H.K'den (32), kendisini alıkoyup cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. K.'nin, bilirkişi ve kriminal raporlarıyla suçsuz olduğu ortaya çıkarken, 'iftira' suçundan hakkında kamu davası açılan ve mahkemede iftira attığını kabul eden Ş.K., 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı

Yunusemre ilçesinde, Ş.K., internetten tanıştığı polis memuru İ.H.K. ile bir süre arkadaşlık yaptı. 22 Eylül 2021'de alışveriş merkezinden çıkan Ş.K., polisi arayıp K. tarafından zorla alıkonulup cinsel saldırıya uğradığı ihbarında bulundu. Adrese gelen ekiplerin polis merkezine götürdüğü Ş.K., ifadesinde, K.'nin evinde uyuşturucu kullandığını da iddia etti. Ş.K.’nin şikayeti üzerine 23 Eylül 2021'de, polis memuru K.'nin Uncubozköy Mahallesi'ndeki evinde arama yapıldı. Gözaltına alınan K., hakkında açılan idari soruşturma kapsamında açığa alındı. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'nitelikli cinsel saldırı', 'kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından K. hakkında adli soruşturma başlatıldı. Jandarma Kriminal Dairesi Laboratuvarı'nın düzenlediği raporda K.'nin uyuşturucu madde kullanmadığı kesinleşirken, bilirkişi raporlarında ise Ş.K.’nin cinsel saldırıya uğramadığı, kamera kayıtları ve tanık beyanlarıyla zorla alıkonulmadığı belirtildi. Raporların ardından Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, K. hakkında, 17 Ocak'ta takipsizlik kararı verdi. Savcılığın takipsizlik kararının ardından K., 5 ay sonra görevine döndü.

İFTİRA ATTIĞINI KABUL ETTİ

Bu gelişmenin ardından Ş.K. hakkında 'iftira' suçundan kamu davası açıldı. Davanın 29 Haziran'da Manisa 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 3'üncü duruşmasında Ş.K., K.'ye iftira attığını kabul etti. Ş.K. ifadesinde, "H.İ.K. ile aramızda bir gönül ilişkisi oldu. Kendisine öfkelendiğim ve sinirlendiğim için hakkında bu şekilde ifade verdim. Yaptığımdan pişmanım" dedi. Kök ise mağdur olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, K.'nin gözaltına alınmasını da göz önünde bulundurarak Ş.K.’ye, 'iftira' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçlarından 2 ayrı ceza verdi. 'İftira' suçundan 1 yıl 6 ay ceza alan Ş.K.'nin cezası iyi hal indirimi ile 1 yıl 3 aya düşürüldü. 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçundan ise aldığı ceza 1 yıldan 10 aya düşürüldü. Ş.K., 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı ve hükmün açıklaması geriye bırakıldı.