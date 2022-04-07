Polise 'cinsel saldırı' suçlaması yalan çıktı!

Manisa'da Şılır K. (19) internetten tanışıp arkadaşlık yaptığı polis memuru İbrahim H.K.'nin (32) kendisini alıkoyup cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Gözaltına ve açığa alınan polis İbrahim H.K.'nin, bilirkişi ve kriminal raporlarıyla suçsuz olduğu ortaya çıktı. Şikayetini geri çeken Şılır K.'ye, 'iftira' suçundan dava açıldı.

Şılır K., internetten tanıştığı polis memuru İbrahim H.K. ile bir süre arkadaşlık yaptı. 22 Eylül 2021'de alışveriş merkezinden çıkan Şılır K., polisi arayarak İbrahim H.K. tarafından zorla alıkonulup cinsel saldırıya uğradığı ihbarında bulundu. Şılır K., adrese gelen ekipler tarafından polis merkezine götürüldü. Polis memuru İbrahim H.K., Şılır K.'nin polis merkezindeyken kendisini aradığını, istediği telefonu almaması halinde kendisinden şikayetçi olacağını söylediğini, olumsuz yanıt alınca da şikayette bulunduğunu söyledi. Şılır K., ayrıca ifadesinde polis memurunun evinde uyuşturucu kullandığını da iddia etti.

AÇIĞA ALINDI, ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şılır K.'nin şikayeti üzerine 23 Eylül 2021'de, polis memuru İbrahim H.K.'nin evine operasyon düzenlenip arama yapıldı. Gözaltına alınan İbrahim H.K. hakkında açılan idari soruşturma kapsamında açığa alındı. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'nitelikli cinsel saldırı, kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından İbrahim H.K. hakkında adli soruşturma başlatıldı.

ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ

İbrahim H.K. hakkındaki adli ve idari soruşturma sürerken, Şılır K. ise dilekçe verip şikayetini geri çekti. Şılır K., 23 Kasım 2021'de verdiği dilekçesinde, "Sanık İbrahim H.K. arkadaşımdır. Şikayet ettiğim tarihlerde aramızda cinsel ilişki ve alıkoyma olayı kesinlikle olmadı. Bir anlık tartışmadan doğan kızgınlık ve öfkeyle emniyete giderek şikayetçi oldum. Bundan dolayı pişmanlık ve vicdan azabı çekmekteyim" ifadelerine yer verdi.

UYUŞTURUCU KULLANMADIĞI VE ALIKOYMA OLMADIĞI RAPORLA DOĞRULANDI

Jandarma Kriminal Dairesi Laboratuvarı'nın düzenlediği raporda polis memuru İbrahim H.K.'nin, uyuşturucu madde kullanmadığı kesinleşirken, bilirkişi raporlarında ise Şılır K.'nin, İbrahim H.K. tarafından cinsel saldırıya uğramadığı, kamera kayıtları ve tanık beyanlarıyla zorla alıkonulmadığı belirtildi. Raporların ardından Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, İbrahim H.K. hakkında, 17 Ocak'ta takipsizlik kararı verdi.

Savcılığın takipsizlik kararının ardından yaklaşık 5 ay sonra görevine dönen polis memuru İbrahim H.K., Şılır K. hakkında iftira davası açtı. Davanın dün Manisa 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşması, tarafların katılmaması üzerine ertelendi.