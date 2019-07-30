Sanayicinin dayanacak gücü kalmadı

Son bir yıl içinde elektriğe yüzde 100.8, doğalgaza yüzde 92 zam geldiğini belirten EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, sanayicinin artan ham madde maliyetlerine daha ne kadar dayanabileceğini sordu. Yorgancılar, Rekabet halinde olduğumuz ülkeler ise ortalamanın altında. İvedilikle kaynakların etkin kullanımı adına tasarruf tedbirlerine geçilmeli, devletin tüm kaynaklarının zaruri uygulamalar dışında tek bir kuruş harcanmasına müsaade edilmemelidir." dedi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Temmuz ayı meclis toplantısında konuşan Başkan Ender Yorgancılar, elektrik ve doğalgaz zamlarına tepki gösterdi. Yorgancılar, "Geçen seneden bu yana yüzde 100,8 oranında elektrik zammına, yüzde 92 oranında artan doğalgaz zamlarını ve hammadde fiyatlarının artışını da eklediğimizde, sanayici bu maliyetlerle ne kadar devam edebilir ki? OECD Enerji Endeksi'ne göre 2003-2019 döneminde Türkiye enerji fiyatları artışında zam şampiyonu. Rekabet halinde olduğumuz ülkeler ise ortalamanın altında." diye konuştu.

Acil tedbir alınmalı

Tasarruf tedbirlerinin acil olarak alınması gerektiğine dikkat çeken Yorgancılar, şöyle devam etti: "Bir kez daha altını çizmek isterim ki, ivedilikle kaynakların etkin kullanımı adına tasarruf tedbirlerine geçilmeli, devletin tüm kaynaklarının zaruri uygulamalar dışında tek bir kuruş harcanmasına müsaade edilmemelidir. Daha önceden de söylediğim gibi sanayicinin batması, sadece bir sanayicinin iflası ile sınırlı değil. Bir sanayici, tedarikçisinden, tedarikçisinin ailesine, çalışanından, onların ailesine, iş ortaklarına, devletin vergi kazancına kadar çok ciddi bir zincir etkiye sahiptir."



Üretim yoksa kalkınma hayal

Tüm kesimlerce sahiplenilen 2023 hedeflerinden uzaklaşıldığına dikkat çeken Yorgancılar, "Yanlış yollardan gittiğimizin, yanlış yöntemler uyguladığımızın bir tablosu bu. Sadece şunu söylemek isterim, yanlış yöntemler noktasında, aynı yolları tercih edip etmemek yine bize kalıyor. Çünkü, geçmişte büyüme modeli, inşaat ve arsa odaklı olarak gerçekleşti ve sonuç ortada. Şimdi düşük faizle, üretim odaklı büyümeyi hedeflemeliyiz. Yine hatırlatalım, Üretim Yoksa Kalınmak Hayaldir." ifadelerini kullandı. n Halil Özcan

Üniversite sonuçları içimi sızlattı

Sanayici olarak özellikle de yeteneğe bağlı eğitimi en çok dillendiren ve önemseyenlerden biri olduğunu kaydeden Yorgancılar, sınav sonuçlarını görünce içinin sızladığını söyledi. Yorgancılar, konuşmasına şöyle devam etti: "2023 hedeflerimizde olduğu gibi eğitimde de ne kadar yanlış yol ve yöntem seçtiğimizin bir göstergesi adeta. Burada öğrenciyi suçlamak mümkün mü? Matematikte 40 soruda ortalama 5, Fizikte ortalama 1 doğru soru ile biz, uzaya mı gideceğiz, katma değerli üretim mi yapacağız? Bu ülkeye ve gençlerimize çok büyük haksızlık yapılıyor. Sayın Bakanımızın bu tabloya ilişkin analizini ve tabi ki iyileştirme önerilerini merakla duymak isterim."