Sarma Barajı'nın % 50'si tamamlandı

2017 yılında inşasına başlanan Sarma Barajı'nın yarısı tamamlandı. 2020 yılında su tutulması planlanan baraj 9050 dekar araziyi modern sulama ile tanıştıracak ve bölge üreticisine her yıl ortalama 7.4 milyon lira ek gelir sağlayacak.

Projeyi bir an önce tamamlayarak; bölge çiftçisinin hizmetine sunmayı hedefleyen DSİ 2. Bölge Müdürlüğü, çalışmalarına aralıksız devam ederken; Nisan 2019 itibari ile gövde ve dip savak kazıları ile kaya ocağı ulaşım yolunu tamamladı. Kondüvi betonarme imalatlarının tamamı biterken; inşaatta enjeksiyon imalatları devam ediyor. Önyüzü menbran kaplı kaya dolgu tipinde inşa edilecek barajın gövde temelden yüksekliği 47,5 metre olacak. Yakında başlatılacak gövde dolgu işlemleri için ise toplam 723.686 metreküp dolgu yapılacak. 9050 dekar araziyi modern sulama ile tanıştıracak Sarma Barajı'nda 2020 yılı içerisinde su tutulması hedefleniyor.