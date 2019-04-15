Sarma Barajı'nın % 50'si tamamlandı

2017 yılında inşasına başlanan Sarma Barajı'nın yarısı tamamlandı. 2020 yılında su tutulması planlanan baraj 9050 dekar araziyi modern sulama ile tanıştıracak ve bölge üreticisine her yıl ortalama 7.4 milyon lira ek gelir sağlayacak.

Sarma Barajı'nın % 50'si tamamlandı
15 Nisan 2019 Pazartesi 11:45

Projeyi bir an önce tamamlayarak; bölge çiftçisinin hizmetine sunmayı hedefleyen DSİ 2. Bölge Müdürlüğü, çalışmalarına aralıksız devam ederken; Nisan 2019 itibari ile gövde ve dip savak kazıları ile kaya ocağı ulaşım yolunu tamamladı. Kondüvi betonarme imalatlarının tamamı biterken; inşaatta enjeksiyon imalatları devam ediyor. Önyüzü menbran kaplı kaya dolgu tipinde inşa edilecek barajın gövde temelden yüksekliği 47,5 metre olacak.  Yakında başlatılacak gövde dolgu işlemleri için ise toplam 723.686 metreküp dolgu yapılacak. 9050 dekar araziyi modern sulama ile tanıştıracak Sarma Barajı'nda 2020 yılı içerisinde su tutulması hedefleniyor.

Etiketler; #Sarma Barajı
Önceki Haber
Bornova'nın Sağlık Konseyi hazır
Sonraki Haber
Çeşme'de sezon 12 aya çıkacak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.