Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı (DESKİ) Genel Kurulu olağanüstü toplantısında DESKİ’nin su ve diğer tarifelerdeki yüzde 20’lik artış talebi genel kurulda CHP ve İYİ Partili üyelerin ret oyuna karşı, AK Parti ve MHP’li üyelerin oylarıyla kabul edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, “Seçimden önce Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın, vatandaşların bütçelerine katkı sağlamak ve enflasyonla mücadele kapsamında 2019 yılında da su ücretleri ile diğer tüm ücret tarifelerinde artışa gidilmeyeceğini açıkladığını” söyledi.

CHP’li Sancar sözlerini şöyle sürdürdü:

“2018 yılının Kasım ayında Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı yapıldı. Toplantının tutanakları arşivde duruyor. Ayrıca belediyenin web sayfasında da 2019’da zam yapılmayacağı haberi duruyor. Seçim bitti zam yağmuru başladı, CHP’li belediyeler su fiyatlarında indirime giderken, AKP’li Denizli Büyükşehir Belediyesi yüzde 20 artış yapıyor. Seçimden önce verdiğin sözü ne çabuk unuttun ey Zolan!”

Seçimden önce Passat, seçimden sonra Mercedes

Vatandaşların aldatıldığını ve seçmenin vaatlere bakarak oy tercihi yaptığını da kaydeden Sancar, “Sayın Başkan takiyyeye doymuyor. Makam aracı olarak kullandığı trilyonluk Mercedes aracını seçim süreci boyunca saklayıp, Passat kullanmaya başlamıştı. Seçim bitti alacağını aldı ve yine Mercedes kullanmaya başladı. Kamunun ve tüyü bitmemiş yetimin hakkını bu kadar har vurup, harman savuran başka yönetim görülmemiştir! Bu düpedüz yalancılıktık, aldatmacadır. AKP’li Zolan tüm Denizli halkını kandırmıştır. Önce Denizli halkından özür dilemeli sonra da istifa etmelidir” ifadesini kullandı.