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Soba gazından zehirlenen bir kişi öldü, 2 kişi tedaviye alındı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen Hasan Hüseyin Şener (74) hayatını kaybederken, eşi Selver Şener ile gelini Döndü Şener ise hastanede tedaviye alındı

Soba gazından zehirlenen bir kişi öldü, 2 kişi tedaviye alındı
10 Şubat 2022 Perşembe 10:17

Olay, dün akşam Özburun beldesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Selver ve Hasan Hüseyin Şener'e ulaşamayan yakınları, gittikleri evde, çifti ve gelinlerini yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Hasan Hüseyin Şener'in, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi. Gazdan etkilenen eşi Selver Şener ile gelini Döndü Şener de Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hasan Hüseyin Şener'in cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından Bolvadin Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi. Otopsi işlemleri sonrası Hasan Hüseyin Şener'in cenazesi, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Tedaviye alınan Selver Şener ile gelini Döndü Şener'in sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #afyon #soba gazı #ölüm #zehirlenme
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