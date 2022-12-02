İKİ YIL HAPİS İSTEMİ!
İKİ YIL HAPİS İSTEMİ!
0
DUYGULANDIRAN SÖZLER
DUYGULANDIRAN SÖZLER
0
İLYAS SALMAN'A BERAAT
İLYAS SALMAN'A BERAAT
0
HALUK LEVENT'İN İLGİNÇ ANLARI
HALUK LEVENT'İN İLGİNÇ ANLARI
0

Sokak ortasında boynundan bıçaklandı, hastanede öldü

Sokak ortasında boynundan bıçaklandı, hastanede öldü
02 Aralık 2022 Cuma 13:18

Afyonkarahisar'da, sokak ortasında tartıştığı kişiler tarafından boynundan bıçaklanan Engin Taş (36), hastanede hayatını kaybetti.

Kadınana Caddesi'nde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerle tartışan Engin Taş, kavgaya dönüşen olayda boynundan bıçaklandı. Taş, kanlar içinde yerde kalırken, ihbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Taş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

KIZLARA YARDIM EDERKEN ÖLDÜRÜLMÜŞ

Afyonkarahisar'da, Engin Taş'ın sokakta tartıştığı kişiler tarafından boynundan bıçaklandıktan sonra götürüldüğü hastanede yaşamını yitirmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri geniş kapsamlı soruşturma başlattı. Olay yerindeki güvenlik kameraları ile görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkan ekipler, kavgaya karıştığı belirlenen Serkan Ç. (19) ve yeğeni V.Ç.'yi (16) gözaltına aldı. İki şüphelinin polis merkezindeki sorgularının devam ettiği öğrenildi. Engin Taş'ın çalıştığı fırına gelen 2 kızın, 2 erkeğin kendilerini takip ettiğini söylediği ve yardım istediği iddia edildi. Kızların yardım talebi üzerine Engin Taş'ın Serkan Ç. ve V.Ç.'yi uyardığı, daha sonra çıkan tartışmanın ardından iki kişi tarafından boynundan bıçaklandığı öne sürüldü.

Afyonkarahisar'ın Erkmen beldesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verilen Engin Taş'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #afyon #cinayet #ölüm #haber
Önceki Haber
Sesinden rahatsız oluyor diye hastanın solunum cihazını kapattı
Sonraki Haber
Bayraklı’da engeller “sevgiyle” aşıldı
'Horluyorsun' diyen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü!
'Horluyorsun' diyen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü!
0
Manisa'da otomobil TIR'a çarptı: 3 kişi öldü, 1 kişi yaralı
Manisa'da otomobil TIR'a çarptı: 3 kişi öldü, 1 kişi yaralı
0
Yine sahte içki vakası! 1 kişi ölü bulundu, 3 kişi yoğun bakımda
Yine sahte içki vakası! 1 kişi ölü bulundu, 3 kişi yoğun bakımda
0
Bodrum'da tehlike çanları çalıyor! Yüzde 20'ye düştü!
Bodrum'da tehlike çanları çalıyor! Yüzde 20'ye düştü!
0
Denizli'de vahşet! 18 yaşındaki eşini saçından tutup sürükledikten sonra bıçaklayarak öldürdü
Denizli'de vahşet! 18 yaşındaki eşini saçından tutup sürükledikten sonra bıçaklayarak öldürdü
0
Manisa Celal Bayar Üniversitesi personel alacak
Manisa Celal Bayar Üniversitesi personel alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.