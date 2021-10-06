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Sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü

Aydın'ın Didim ilçesinde Abdulkadir Görmez (35), sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayıp, başından vurularak öldürüldü

Sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü
06 Ekim 2021 Çarşamba 08:53

Aydın'da bir kişi sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Abdulkadir Görmez, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, Görmez'i kaldırımda hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde başından vurulan Görmez'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekiplerince yapılan incelemede olay yerinde 4 adet boş kovan ele geçirildi. Görmez'in cenazesi savcının incelemesinin ardından Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Görmez'i tabanca ile vurarak öldüren kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için çevredeki güvenlik kameralarının incelemeye alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #didim #silahlı saldırı #ölüm #cinayet
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