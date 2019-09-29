Söke'de Girit Festivali

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Girit Festivali'nin ikinci günü Söke'de düzenlendi.

Söke'de Girit Festivali
29 Eylül 2019 Pazar 14:32

İlk günü Selçuk'ta düzenlenen festivalin ikinci gününde Türkiye'nin bir çok noktasından gelen Girit kökenli vatandaş, Söke'de buluştu.Kemalpaşa Mahallesinde düzenlenen festivalde Girit kültürüne özgü halk oyunları sergilendi.Giritliler Federasyonu Başkanı Yunus Çengel burada yaptığı konuşmada Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'e teşekkür etti. Festivalin amacının yıllardır birbirinden ayrı olan Giritli akrabaları bir araya getirmek olduğunu dile getiren Çengel, "9 yıl boyunca festivalimizi gerçekleştiriyoruz. Dün Selçuk'ta başlayan etkinliğimiz bugün Söke ve Kuşadası'nda devam ediyor. Önümüzdeki yıl bu festivali daha geniş bir alana yaymak istiyoruz" diye konuştu.

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