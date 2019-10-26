Somalı çocuklar cumhuriyet için koştular

Manisa’nın Soma ilçesinde Cumhuriyetin Kuruluşunun 96. Yılı dolayısıyla "Cumhuriyet Koşusu" düzenlendi.

Soma Kaymakamlığı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Soma Belediyesi ve Zaferspor'un desteğiyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde organize edilen koşuya ilkokul, ortaokul ve liselerden öğrenciler katıldı. Yaklaşık 300 sporcunun katıldığı Cumhuriyet Koşusu, Soma İstasyon Mahallesinde hazırlanan parkurda gerçekleşti. Koşuda çeşitli kategorilerde dereceye giren sporcular için Soma Zaferspor tesislerinde kupa töreni düzenlendi.