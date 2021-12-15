Spil'e yılın ilk karı yağdı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 1517 metre yüksekliğine sahip Spil Dağı Milli Parkı'na, mevsimin ilk karı yağdı. Güvenlik güçleri, sürücüleri buzlanan dağ yolunu kullanmamaları yönünde uyardı

Manisa'da gece saatlerinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Termometrelerin sıfır dereceyi gösterdiği 1517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkı'na mevsimin ilk karı düştü. Kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışıyla birlikte parka çıkan yollarda da buzlanma oluştu. Manisa Büyükşehir Belediye ve Şehzadeler Belediye ekipleri, yolların kapanmaması için harekete geçti. Güvenlik güçleri de zincirsiz araçların dağ yolunu kullanmaması için uyarılarda bulundu. Öte yandan kar yağışının bu gece de süreceği bildirildi.