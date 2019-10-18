Sporla müziğin işbirliği

Aydın'ın İncirliova ilçesindeki Spor Lisesi'nde müzik ve sporun bir araya getirildiği ortak çalışmayla ortaya renkli görüntüler çıktı. Öğrencilerden bazıları davul ve gitar çalarken, diğerleri de basketbol topuyla yaptıkları hareketlerle ritme ayak uyduruyor. Beden eğitimi öğretmeni Hayriye Kazan Övüç müzikle sporun, öğrencilerin akademik derslerine de olumlu yönde katkı sağladığına dikkat çekti.

İncirliova'da 10 yıl önce kurulan 18 derslik, 431 öğrencili İncirliova Spor Lisesi'nin müzik öğretmeni Gonca Durak, bir süre önce internette Japonya'da bir okulda müzikle sporun bir arada yapıldığı bir video izledi. İzlediği videodan etkilenen Durak, konuyu görev yaptığı okuldaki beden eğitim öğretmeni Hayriye Kazan Övüç'e anlattı. İki öğretmen kolları sıvayıp, geçen Nisan ayında bu konuda çalışmalara başladı. Öğrencilerden 10'u davulla, 1'i de gitarla çember oluşturup, müzik yaparken diğer öğrenciler de ritme ayak uydurarak spor yapmaya başladı. Öğrenciler, zamanla davulla tutulan ritim eşliğinde basketbol toplarını sektirip, çeşitli figürlerle uyum sağlayarak ilginç gösteriler yapmaya başladı. Projeyi bir adım öteye taşıyan öğrenciler Karadeniz türküsü 'Hayde Gidelum hayde' eşliğinde spor yapmaya devam etti. Öğrenciler şimdi de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na hazırlanıyor.

İnternette gördü

Uygulama hakkında bilgi veren müzik öğretmeni Gonca Durak, öğrencilerin bu yöntemle bedensel ve eğitimsel çok şeyi tamamladıklarını belirtti, şunları söyledi: "Japonya'da müzik ile sporu birleştiren bir çalışmayı internette gördüm. Bunu Türk müziği ile nasıl bağdaştırabiliriz diye düşündük. 10 davul, 1 de gitar temin ettik. Davul ve gitarla birlikte yine kendi kültürümüzden olan bir Karadeniz türküsü olan 'Hayde Gidelum hayde'yi icra etmeye çalıştık. Bunun öğrenciler açısından bedensel ve eğitimsel çok şeyi tamamlayan bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Eğlenirken, spor da yapılmış oluyor. Öğrencilerin ritimsel algısında gelişme çok fazla oldu. Birçok müziğe sporla eşlik edip, denemeler yaptık. Bu çalışmayı biraz daha geliştirerek üzerine bir şeyler katacağız."