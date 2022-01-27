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Su borusu patlayınca... İnanılmaz görüntü!

27 Ocak 2022 Perşembe 14:27

Afyonkarahisar’ın Hocalar ilçesinde patlayan borudan fışkıran şebeke suyu buz tuttu. Köylüler, boruyu tamir etmek için buz kütlesini testere ile kesti

Kocagöl köyündeki Avgancık mevkisinde içme suyu hattı patladı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 18 derecede seyrettiği kentte, patlayan hattan çıkan su dondu. Bölgede yaklaşık 5 metre yüksekliğinde, 20 metre çapında buz kütlesi oluştu.
Köyde susuz kalan vatandaşlar da içme suyu hattını tamir etmek için imece usulü çalışma başlattı.

Dağlık arazi yapısı ve kar kalınlığının yüksek olması nedeniyle bölgeye iş makinesi götüremeyen köylüler, buz kütlesini motorlu testerelerle keserek hattı tamir etmeyi başardı.
Vatandaşlardan Hasan Yaşar,  yaptığı açıklamada, "Köyümüzün patlayan şebeke suyu soğuktan buz tuttu. Kendi imkanlarımızla imece usulüyle köyümüzün suyunu yaptık. Allah'ın izniyle suyumuzu köyümüze tekrar vermeyi başardık. Emeği geçen köylülerimizden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #su borusu #patlama #soğuk hava #buz #afyon
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