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Su kavgasında kardeşini öldürdü

 Aydın’ın İncirliova ilçesinde Çetin C. (59), depodan su kullanımı nedeniyle kavga ettiği kardeşi Emin C.'yi (48) av tüfeğiyle vurarak, öldürdü

Su kavgasında kardeşini öldürdü
29 Mayıs 2021 Cumartesi 14:52

Olay, dün Şirindere Mahallesi İkizdere Barajı yakınlarında meydana geldi. Arazilerinde çalışan Çetin C. ve Emin C. kardeşler, depodan su kullanımı nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşmesi sonucu Çetin C., av tüfeğiyle kardeşine ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalarla başı ile omzundan ağır yaralanan Emin C., ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Emin C., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ağabey Çetin C. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #su kavgası #kardeşini öldürdü
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