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TIR ile duvar arasına sıkışan sürücü öldü

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Ali Kağnıcı’nın (35), kilitlenen tekerini tamir etmeye çalıştığı TIR'ı, kayıp duvara çarptı. TIR ile duvar arasına sıkışan Kağnıcı, yaşamını yitirdi

TIR ile duvar arasına sıkışan sürücü öldü
14 Aralık 2021 Salı 12:55

Konya'dan Aydın'ın Karacasu ilçesi Esençay Mahallesi'ne 42 P 6966 plakalı TIR'ı ile getirdiği samanı boşaltan evli, 2 çocuk babası Ali Kağnıcı, dönüşe geçmek için dün saat 15.30 sıralarında yola çıktı. Esençay mevkisine geldiğinde TIR'ın sol ön tekeri kilitlendi. Kağnıcı, kendi imkanlarıyla arızayı gidermeye başladı. Bu sırada hafif meyilli arazideki TIR, birden kaymaya başladı. Kağnıcı'yı da önünde sürükleyen TIR, yaklaşık 10 metre ilerideki duvara çarparak durdu. Duvar ile TIR'ın tekeri arasına sıkışan Ali Kağnıcı ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Kağnıcı'yı sıkıştığı yerden çıkardı. Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kağnıcı, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #kaza #ölüm #trafik kazası #tır kaza
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