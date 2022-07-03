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Traktör şarampole yuvarlandı: 2 kişi öldü!

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, freni boşalan traktörün şarampole devrildiği kazada 1'i çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı

Traktör şarampole yuvarlandı: 2 kişi öldü!
03 Temmuz 2022 Pazar 08:13

Kaza, öğle saatlerinde, kırsal Göynük Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlaya gitmekte olan Rafet Tunç (75) yönetimindeki 55 PG 552 plakalı traktör, rampadan indiği sırada freninin boşalması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, traktörde bulunan Gülperi Tunç (50) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Rafet Tunç, Cengiz Tunç (64) ve Eda Tunç (12) ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada ağır yaralanan Gediz Mehmetçik Ortaokulu öğrencisi Eda Tunç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Rafet ve Cengiz Tunç’un ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #kütahya #kaza #ölüm #traktör kazası
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