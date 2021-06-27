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Traktöre yaslanmış halde ölü bulundu!

Aydın'ın Söke ilçesinde Halil Tunç (61), tarlasında traktörüne yaslanmış halde ölü bulundu. Kalp krizi geçirdiği sanılan Tunç'un kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi

Traktöre yaslanmış halde ölü bulundu!
27 Haziran 2021 Pazar 13:52

Söke'nin Güllübahçe Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Halil Tunç, dün çalışmak için Karaağaçlar mevkiindeki pamuk tarlasına gitti. Gün boyu tarlada çalışan Tunç, öğleden sonra, komşuları tarafından traktörüne yaslanmış hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri edildi. Sağlık ekipleri, Tunç'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, vücudunda herhangi darp ve kesici delici alet yarası bulunmayan Tunç'un açıkta 43 dereceyi bulan sıcak havada çalışmaya bağlı kalp krizinden yaşamını yitirmiş olabileceği üzerinde bulunduğu bildirildi. Herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan Tunç'un cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #söke #ölüm
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