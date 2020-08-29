Traktörle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde su tankeri çeken traktör çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi Beşgöz Kavşağı'nda Ali Gürgen (35) yönetimindeki 35 Z 6316 plakalı traktörün çektiği...

Traktörle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
29 Ağustos 2020 Cumartesi 11:22

İzmir'in Ödemiş ilçesinde su tankeri çeken traktör çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi Beşgöz Kavşağı'nda Ali Gürgen (35) yönetimindeki 35 Z 6316 plakalı traktörün çektiği sulama tankeri ile Mert Mercanoğlu (23) idaresindeki 35 ADC 41 plakalı motosiklet çarpıştı.

Yaralanan motosiklet sürücüsü Mercanoğlu ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #yaralı #ödemiş #motosiklet
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