Tur teknesinde korkunç olay! Ayağı pervaneye çarpınca...

Aydın Kuşadası'nda bir tur teknesinde çalışan 18 yaşındaki Yaşar Görer'in ayağı teknenin pervanesine çarptı. Çarpmanın etkisi ile Görer'in ayağı sağ bileğinden koptu. Hastaneye kaldırılan gencin ayağı burada yerine dikildi

Olay, saat 10.00 sıralarında Hacıfeyzullah Mahallesi'nde meydana geldi. Güvercianada Kalesi'ndeki mendirekten hareket etmeye hazırlanan bir tur teknesinin tonoz ipi, başka bir tur teknesininkine dolandı. Teknede çalışan Yaşar Görer, ipleri çözmek için denize daldı. Bu sırada geri manevra yapan teknenin pervanesi, Görer'in sağ ayağına çarpıp, bileğinden kopardı. Görer, kendi imkanları ile denizden çıkmayı başardı. Kopan ayak ise teknedekilerce kıyıdan 30 metre açıkta bulundu. İhbarla gelen sağlık ekiplerince İzmir El, Mikrocerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji Hastanesi'ne kaldırılan Görer'in, kopan ayağı ameliyatla yerine dikildi. Görer'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.