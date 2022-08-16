ECE ERKEN DURUŞMADA BAYILDI!
ECE ERKEN DURUŞMADA BAYILDI!
0
KINA GECESİNDE COŞTU
KINA GECESİNDE COŞTU
0
9 KADINLA EVLENMİŞTİ, TEK ŞİKAYETİ...
9 KADINLA EVLENMİŞTİ, TEK ŞİKAYETİ...
0
FENOMEN DENİZ AYGIRINI ÖLDÜRDÜLER
FENOMEN DENİZ AYGIRINI ÖLDÜRDÜLER
0

Tur teknesinde korkunç olay! Ayağı pervaneye çarpınca...

Tur teknesinde korkunç olay! Ayağı pervaneye çarpınca...
16 Ağustos 2022 Salı 14:18

Aydın Kuşadası'nda bir tur teknesinde çalışan 18 yaşındaki Yaşar Görer'in ayağı teknenin pervanesine çarptı. Çarpmanın etkisi ile Görer'in ayağı sağ bileğinden koptu. Hastaneye kaldırılan gencin ayağı burada yerine dikildi

Olay, saat 10.00 sıralarında Hacıfeyzullah Mahallesi'nde meydana geldi. Güvercianada Kalesi'ndeki mendirekten hareket etmeye hazırlanan bir tur teknesinin tonoz ipi, başka bir tur teknesininkine dolandı. Teknede çalışan Yaşar Görer, ipleri çözmek için denize daldı. Bu sırada geri manevra yapan teknenin pervanesi, Görer'in sağ ayağına çarpıp, bileğinden kopardı. Görer, kendi imkanları ile denizden çıkmayı başardı. Kopan ayak ise teknedekilerce kıyıdan 30 metre açıkta bulundu. İhbarla gelen sağlık ekiplerince İzmir El, Mikrocerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji Hastanesi'ne kaldırılan Görer'in, kopan ayağı ameliyatla yerine dikildi. Görer'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #kuşadası #tur teknesi #ayağı koptu
Önceki Haber
Ece Erken, öldürülen eşinin duruşmasında bayıldı!
Sonraki Haber
İzmir'de konut satışı azaldı!
Denizli'de traktörle kamyonet çarpıştı: 11 kişi yaralandı
Denizli'de traktörle kamyonet çarpıştı: 11 kişi yaralandı
0
Aralık ayında kaza geçiren Kübra, 8 ay sonra konuşmaya başladı
Aralık ayında kaza geçiren Kübra, 8 ay sonra konuşmaya başladı
0
Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 2 ölü
Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 2 ölü
0
İki yamaç paraşütü havada çarpıştı! İşte o anlar...
İki yamaç paraşütü havada çarpıştı! İşte o anlar...
0
Acı ölüm! Terastan atılan çekyat küçük kızın başına çarpınca...
Acı ölüm! Terastan atılan çekyat küçük kızın başına çarpınca...
0
Manisa'da trenin çarptığı genç hayatını kaybetti!
Manisa'da trenin çarptığı genç hayatını kaybetti!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.