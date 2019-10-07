Turgutlu'da fırıncı kavgası

Manisa Turgutlu'da, Emrah E., kendisi gibi fırın sahibi olan Vedat Yağız'ı (41), yaşadıkları tartışma sırasında tabancayla bacağından vurdu. Yağız hastaneye kaldırılırken, Emrah E. polis tarafından gözaltına alındı. Olayı öğrenen Yağız'ın yakınları, Emrah E.'ye ait iş yerlerinin camlarını kırdı.

Turgutlu'da fırıncı kavgası
07 Ekim 2019 Pazartesi 15:40

Olay, önceki gece saat 20.00 sıralarında Yıldırım Mahallesi'ndeki çay bahçesi yakınında meydana geldi. Çay bahçesinde Emrah E. ile Vedat Yağız arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın bir anda kavgaya dönüşmesi üzerine Emrah E., yanındaki tabancayla Yağız'a ateş etti. Bacağından vurulan Yağız, sağlık ekipleri tarafından ilçedeki özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, Emrah E.'yi gözaltına aldı. Yaralı Yağız'ın yakınları, olayı öğrendikten sonra Emrah E.'ye ait iş yerinin önünde toplanarak camlarını kırdı. Polis ekipleri, işyerleri önünde gerginliğin artmaması için yoğun güvenlik önlemi aldı.

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