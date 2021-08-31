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Turgutlu'da Zafer Yürüyüşü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yılı kutlamaları kapsamında 'Büyük Zafer Yürüyüşü' gerçekleştirildi. Korteje vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Turgutlu'da Zafer Yürüyüşü
31 Ağustos 2021 Salı 07:03

Manisa Turgutlu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yılı kutlamaları kapsamında, Atatürk posteri ve Türk bayrağı eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşüne Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halim Karaer, İlçe Emniyet Müdür Vekili Güner Baki, oda başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Koza Pazarından başlayan kortej yürüyüşü boyunca, bulvardaki vatandaşlar da el sallayarak sevgi gösterisinde bulundu. Kortejin başında bulunan motosiklet tutkunları, motosikletleriyle renk kattı. Turgutluspor takımının yanı sıra Turgutlu Belediyespor'un kadın voleybol ve basketbol takımları oyuncuları da kortejde yerini aldı. Minik sporcular, Türk bayraklarını sallayarak güzel görüntüler oluşturdu. Vatandaşların ilgi gösterdiği kortej yürüyüşü, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda son buldu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #turgutlu #zafer bayramı #zafer bayramı yürüyüş
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