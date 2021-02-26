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Turizm cennetinde sahilde oturmaya yasak geldi!

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında, sahil bantları, park, mesire ve ören yerleri ile piknik alanlarında sandalye veya oturarak piknik yapma faaliyetleri yasaklandı. Kararın ardından sahil kenarlarına bant çekilerek uyarı yazısı asıldı

Turizm cennetinde sahilde oturmaya yasak geldi!
26 Şubat 2021 Cuma 13:37

Ülke genelinde kororavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle Bodrum'da, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca yeni tedbirler alındı. Karara göre, sahil bantları, mesire ve piknik alanlarında piknik yapmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetler nedeni ile çok yakın mesafede vatandaşların bir arada bulunabilecekleri, bu durumun hem kendi sağlıkları hem de başta virüsle mücadelede en temel önlem olan vatandaşların evde kalma duygusunu zaafa uğratarak toplum sağlığı açısından risk oluşturabileceği nedeni ile vatandaşların sahil bantları, park, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında sandalye veya oturarak piknik yapma faaliyetlerinin yasaklanmasına karar verildiği belirtildi. Kararın ardından, dünyaca ünlü Kumbahçe sahiline inen tüm yollara bant çekilerek, uyarı yazıları asıldı. Kurallara uymayanlar hakkında ise idari işlem yapılacağı belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #bodrum #piknik
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