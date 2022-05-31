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UNESCO sertifikalı jeoparka çöp döktüler!

Manisa'da bulunan ve Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO sertifikalı jeoparkı 'Kula- Salihli UNESCO Global Jeoparkı'ndaki Divlit Yanardağı'na dökülen çöpler, tepki çekti. Atıklar belediye ekiplerince temizlendi, polis çöp döken kişilerin tespiti için çalışma başlattı

UNESCO sertifikalı jeoparka çöp döktüler!
31 Mayıs 2022 Salı 15:33

Kula ilçesinde, Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı alanında yer alan ve her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Divlit Yanardağı'na, duyarsız kişiler tarafından dökülen çöpler tepkilere neden oldu. Alandaki atıklar Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Kula Belediyesi tarafından temizlendi. Belediye yetkilileri, özellikle pandemi sürecinden sonra tabldot usulüne geçilmesiyle toplu yemeklerin ardından aynı görüntülerle karşılaştıklarını dile getirdi. Yetkililer, çöp döken kişilerin tespit edilmesi için durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis, konuyla ilgili çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #unesco #çöp #divlit yanardağı
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