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Üniversite öğrencisi kaldığı apartta ölü bulundu!

Üniversite öğrencisi kaldığı apartta ölü bulundu!
25 Şubat 2022 Cuma 15:22

Denizli'de üniversite öğrencisi Melike Baki'nin (22), apartta cansız bedeni bulundu. İfadesi alınan Baki'nin erkek arkadaşı E.K., serbest bırakıldı.

Olay, gece Pamukkale ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Pamukkale Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Melike Baki'nin erkek arkadaşı E.K., dışarıdan döndüğünde, odanın kapısını açan olmayınca polise ihbarda bulundu. Adrese gelen polislerle girilen odada Baki'nin doğal gaz borusuna asılı cesedi bulundu. Savcının incelemesinin ardından Baki'nin cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Baki'nin cenazesi, ailesine teslim edildi. Baki'nin, memleketi Sakarya'nın Karasu ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis, Melike Baki'nin sınıf arkadaşı olduğu öğrenilen erkek arkadaşı E.K.'nin ifadesine başvurdu ve işlemleri sonrası serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #ölü bulundu #üniversite öğrencisi #melike baki
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