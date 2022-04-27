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Uşak Valisi merkeze alındı! Dikkat çeken 'Gezi' ayrıntısı!

Uşak Valisi merkeze alındı! Dikkat çeken 'Gezi' ayrıntısı!
27 Nisan 2022 Çarşamba 10:50

İçişleri Bakanlığı, Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın geçici görevle İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirildiğini bildirdi. Kocabıyık'ın, eşi eski AKP'li vekil Hüseyin Kocabıyık'ın Twitter hesabından Gezi kararını eleştirmesi sonrası görevden alınması ise dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı, "Uşak Valisi Funda Kocabıyık geçici görevle İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirilmiştir" açıklamasını yaptı.

Kararın, eski AKP'li vekil Hüseyin Kocabıyık'ın Gezi kararına tepki gösterip AKP'yi eleştirmesinin ardından gelmesi dikkati çekti.

Kocabıyık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bizimki de nasıl bir kader böyle! Tüm hayatımızda CHP’nin 1946’da yaptığı seçim hilesini tenkit ettik. 2019’da İstanbul’da bir benzerini biz yaptık. Hayatımız boyunca Menderes’i ipe çeken zalim hakim ve savcılara lanet okuduk; şimdi onların benzerleri vicdansız hükümler kuruyorlar" demişti.

Kocabıyık, paylaşımlarında şunları söylemişti:

"Hukuk dışı kararların hakim ve savcıları bizi, hayatımızı adadığımız ne kadar kutsal değer varsa onları savunamaz hale getiriyorlar. Bu karar sahipleri mazide başardığımız her şeyi yıkıyorlar aslında. Bu yıkıma dur diyecek otorite bellidir ve ondan imdat istiyoruz.

"Yazdıklarımı kimse başka yerlere çekmesin" diyen Kocabıyık, "Ak parti kuruluş beyannamesi benim yazdıklarımın referansıdır. Biz bu partide fikirlerimizi her zaman özgürce söyledik ve söyleriz. Yazdıklarım ilkeseldir."

Etiketler; #Uşak Valisi #Funda Kocabıyık #hüseyin kocabıyık #gezi davası
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