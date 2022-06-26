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Uyuduğu sanılan gencin öldüğü ortaya çıktı!

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, birlikte içki içtiği arkadaşları tarafından uyuduğu sanılan İsmail Köroğlu'nun (27), alkol komasına girerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Köroğlu'nun cansız bedeni, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

Uyuduğu sanılan gencin öldüğü ortaya çıktı!
26 Haziran 2022 Pazar 09:10

Olay, dün saat 01.30 sıralarında Sarıgöl ilçesine bağlı kırsal Beyharmanı Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Köroğlu, iddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte alkol almaya başladı. Köroğlu, bir süre sonra içkinin etkisiyle kendinden geçerken, arkadaşları, uyuduğunu sandı. Yaklaşık 1 saat bu şekilde kalan Köroğlu'nu uyandırmak isteyen arkadaşları, kendisinden cevap alamayınca durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Köroğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. İsmail Köroğlu'nun cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sarıgöl Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Köroğlu'nun burada yapılan ön otopside vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmadı. Alkol komasına girerek yaşamını yitirdiği değerlendirilen Köroğlu'nun cansız bedeni, daha sonra otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #ölüm #alkol koması #izmir
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