AHMET KURAL'A HAPİS CEZASI!
AHMET KURAL'A HAPİS CEZASI!
0
ET TÜKETİMİNE DİKKAT!
ET TÜKETİMİNE DİKKAT!
0
OTOSTOPLA 81 İLİ GEZDİ
OTOSTOPLA 81 İLİ GEZDİ
0
TRT YÖNETİMİ DEĞİŞTİ!
TRT YÖNETİMİ DEĞİŞTİ!
0

Yangını söndürmek isterken çukura düşünce hayatını kaybetti!

Yangını söndürmek isterken çukura düşünce hayatını kaybetti!
14 Temmuz 2021 Çarşamba 14:03

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tarlasındaki anız yangınını söndürmeye çalışırken düşen ve kıyafetleri tutuşan Hüseyin Öksüz (88) yaşamını yitirdi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Sandıklı'ya bağlı Ürküt köyünde meydana geldi. Köy yakınlarındaki bir tarladan duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumdan şüphelenerek olay yerine gitti. Yaptıkları incelemede tarla sahibi Hüseyin Öksüz'ü yerde hareketsiz yatarken bulan köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar sonrası bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Hüseyin Öksüz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ve savcılık incelemesi sonucunda Hüseyin Öksüz'ün tarlada çıkan anız yangınını söndürmek isterken çukura düştüğü ve kıyafetlerinin tutuşmasıyla öldüğü belirlendi. İnceleme sonrası Hüseyin Öksüz'ün cansız bedeni morga konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Köy halkından Mehmet Manav, "Tarladan geçerken yangını gördük, müdahale için indiğimizde Hüseyin Öksüz'ün yandığını fark ettik. Hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdik. Kendimiz de söndürmeye çalıştık" dedi.

DAMADI FETÖ FİRARİSİ

Öte yandan Hüseyin Öksüz'ün, FETÖ/PDY firarisi eski Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan'ın kayınpederi olduğu öğrenildi. Firari Şerif Ali Tekalan, 2017 yılında Sandıklı Belediyesi meclis kararıyla hemşehrilikten çıkarıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #afyon #ölüm #yangın ölüm
Önceki Haber
İzmirliler dikkat! Artık yasak!
Sonraki Haber
Merkez Bankası faiz kararını yine değiştirmedi!
Marmaris'te HDP binasına silahlı saldırı!
Marmaris'te HDP binasına silahlı saldırı!
0
Bodrum'da meydana gelen motosiklet kazasında 2 genç öldü!
Bodrum'da meydana gelen motosiklet kazasında 2 genç öldü!
0
Piknikte sulama kanalına düşen kadın öldü!
Piknikte sulama kanalına düşen kadın öldü!
0
Gelini vinçle aldı!
Gelini vinçle aldı!
0
Serinlemek isteyen iki kardeş boğuldu!
Serinlemek isteyen iki kardeş boğuldu!
0
Ölü adamı otogara bırakıp kaçtılar!
Ölü adamı otogara bırakıp kaçtılar!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.