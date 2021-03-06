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Yaşlı kadın boğularak öldürülmüş olarak bulundu!

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde yalnız yaşayan 92 yaşındaki Hanım Pınalı, evinde boğularak öldürüldü

Yaşlı kadın boğularak öldürülmüş olarak bulundu!
06 Mart 2021 Cumartesi 08:43

Alınan bilgiye göre, Beşeylül Mahallesi'nde yalnız yaşayan Pınalı'nın komşuları, kadının kapısının açık olduğunu fark edip içeriye girdi. Pınalı'nın yerde hareketsiz yattığını gören komşuları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Pınalı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. 

Polis ekipleri evde yaptığı incelemede, eşyaların dağınık olduğunu belirledi.  

Yapılan detaylı incelemede, Pınalı'nın boğularak öldürüldüğü ve bazı ziynet eşyalarının çalındığı tespit edildi.

Polis, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #aydın #ölüm #cinayet #hırsızlık
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