Yat yarışları: MIYC Kış Trofesi

Muğla'da düzenlenen Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) Kış Trofesi'nin 2. ayak mücadelesinin ilk gününde iki yarış birden yapıldı.

Yat yarışları: MIYC Kış Trofesi
26 Ocak 2020 Pazar 10:23

Yat kulübünün Marmaris ilçesinde düzenlediği Kış Trofesi'nin 2. ayak yarışlarına, 31 yelkenli yat ile 300 sporcu katılıyor. Hakem komitesinin yarış parkurunu belirleyen dubaları yerleştirmesinin ardından yelkenli yatlar, bağlı bulundukları Netsel Marina'dan çıkarak körfeze açıldı. Yelkenciler, yarış için uygun rüzgarı beklerken bu sürede antrenman turları attı. İlk gün organizasyonunda iki yarış birden gerçekleştirildi. IRC-1, IRC-2, IRC-3 ve IRC-4 olmak üzere dört kategoride gerçekleştirilen yarışta birinci olmak için mücadele veren sporcular, körfezde renkli görüntüler oluşturdu. Marmaris Körfezi boyunca yatlar, açtıkları değişik renklerdeki yelkenleriyle izleyicilere görsel şölen sundu. Kıyıdaki vatandaşlar, yelkenlileri ilgiyle izledi ve fotoğraf çekti. MIYC Yönetim Kurulu Başkanı Cem Tekdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12. kez düzenledikleri organizasyonun, 2. ayak mücadelesinin ilk günkü yarışlarının ideal bir rüzgarla yapıldığını söyledi. Tekdağ, organizasyonun ikinci ayağının yarın yapılacak yarışla tamamlanacağını belirtti.


Kaynak: AA
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