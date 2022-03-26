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Yatağan Belediyesi iki taşınmazı kiraya verecek

Muğla Yatağan Belediye Başkanlığı, mülkiyeti kendilerine ait olan iki adet taşınmazı kiraya vereceklerini duyurdu

Yatağan Belediyesi iki taşınmazı kiraya verecek
26 Mart 2022 Cumartesi 08:48

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre mülkiyeti Yatağan Belediyesi'ne ait olan Deştin  Mahallesi, Deştin Sokak,162 ada 6 parselde  bulunan mesken vasıflı  taşınmazın  yer tesliminden  itibaren 3 yıl (36ay) süreyle aylık KDV Hariç 187,00 TL muhammen bedelle, 11.04.2022 Pazartesi günü saat 14.00 de, 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi gereği kiraya verilmek üzere, Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) ile ve Cumhuriyet Mahallesi 165 Sokak Numara:3/F adresinde, 208 ada 1 parselde kayıtlı bulunan manav işyerinin,  işyeri tesliminden itibaren 3 yıl (36 ay) süreyle aylık KDV Hariç 750,00 TL muhammen bedelle, 11.04.2022 Pazartesi günü saat 14.10 da, 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi gereği kiraya verilmek üzere, Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) ile, ihale edilecektir.    


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