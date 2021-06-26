Yeni orman yolu yaptırılacaktır

Orman İşletme Müdürlüğü, Bencik Orman İşletme Şefliği 034 kod nolu yolunda yeni yol yapım işi

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Orman İşletme Müdürlüğü, Bencik Orman İşletme Şefliği 034 Kod Nolu Yolunda Yeni Yol yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

İhale ve teklif açma tarihi ise 7 Temmuz 2021 olarak belirtilmiştir.



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