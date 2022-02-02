Yolda geçen araçlara ateş açıp, taş attılar!

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler, yoldan geçen araçlara havalı tabanca ile ateş ederek, taş attı. 7 araç bu şekilde zarar görürken, şüphelilerin yakalanması için harekete geçildi
Alınan bilgiye göre, Manisa-İzmir çevreyolu üzerinde seyir halindeki araçlara kimliği belirsiz kişi yada kişilerce havalı tabanca ve taşlarla zarar verildi.
Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede, 7 aracın havalı tabancadan çıkan saçma ve atılan taşlardan zarar gördüğünü belirledi.
Ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.