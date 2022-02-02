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Yolda geçen araçlara ateş açıp, taş attılar!

02 Şubat 2022 Çarşamba 09:17

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler, yoldan geçen araçlara havalı tabanca ile ateş ederek, taş attı. 7 araç bu şekilde zarar görürken, şüphelilerin yakalanması için harekete geçildi

Alınan bilgiye göre, Manisa-İzmir çevreyolu üzerinde seyir halindeki araçlara kimliği belirsiz kişi yada kişilerce havalı tabanca ve taşlarla zarar verildi.

Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, 7 aracın havalı tabancadan çıkan saçma ve atılan taşlardan zarar gördüğünü belirledi.

Ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #manisa #taş atma #ateş açma #Şehzadeler #araç
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