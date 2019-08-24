Zurnanın ustaları Muğla'ya geliyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenecek olan Uluslararası ZurnaZen Festivali 2 Eylül tarihinde başlayacak. Uluslararası ZurnaZen Festivaline 6'sı Türk 6'sı yabancı toplam 12 zurna üstadı katılacak. Festivalin Menteşe ayağında ünlü sanatçı Hüsnü Şenlendirici sahne alacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye'de ilk ve tek olma özelliği taşıyan Uluslararası ZurnaZen Festivali başlıyor. Bu yıl 5'incisi düzenlenecek olan Uluslararası ZurnaZen Festivali 2 Eylül Pazartesi günü Milas'ta Ataparkta başlayacak. Milas'ın Dibekdere Mahallesi'nden 10 çocuk davul ve zurna eşliğinde kortej yürüyüşüne katılacak. 3 Eylül Salı Marmaris'te 19 Mayıs Gençlik Meydanı, 4 Eylül Çarşamba Menteşe'de Prof. Dr. Şadan Gökovalı açık hava tiyatrosunda gerçekleştirilecek olan festival, 5 Eylül Perşembe günü Fethiye'de Beşkaza Meydanında son bulacak.

Yabancı katılımcılar

Uluslararası ZurnaZen Festivalinde 12 zurna üstadı sahne alacak. 12 zurna üstadının 6'sı Türk

6'sını yabancı zurna üstadı oluşturuyor. 4 gün sürecek olan Uluslararası ZurnaZen Festivalinin Sanat Yönetmenliğini Ünal Yürük yapacak. Festivalde Türkiye'den Halil Çokyürekli, Hasan Çakan, Haydar Gülcan Curacı, Şevket Almaz, Hakan Akarca, Veysel Girgin yer alırken Bulgaristan'dan , Petar Yulıev Alyoshev, Tayvan'dan Lın Yu-Cheng ve Hsıao Yı-Tıng, Makedonya'dan Mıljaım Dalıpı, Azerbaycan'dan Alafsar Rahımov, Mısır'dan Elsayed Housenı Atıa Elsayed performanslarını sergileyecekler.