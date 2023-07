Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

“Sevgili Bosna Hersekliler, değerli annelerimiz ve şehit aileleri, aziz kardeşlerim. Sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.

Kısa bir zaman önce idrak ettiğimiz Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyor Rabb'imden bizleri daha nice bayramlara kavuşturmasını niyaz ediyorum. Bu vesileyle ülkemizdeki kritik seçim süreci boyunca bizden dualarınızı esirgemediğiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Milletimizle birlikte canımızdan bir parça gördüğümüz Bosna Hersekli kardeşlerimizin de güvenine layık olmaya çalışacağız.



‘NE YAPARSANIZ YAPIN SOYKIRIMI UNUTMAYIN’

Bugün insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Srebrenitsa Soykırımı’nın yirmi sekizinci seneyi devriyesidir. Bu matem günümüzde şehitlerimizin kederli ailelerine ve tüm Boşnak kardeşlerimize bir kez daha en içten taziyelerimi sunuyorum. Merhum Aliyan'ın ‘ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır’ sözündeki hikmeti ve acı gerçeği aklımızdan çıkarmıyoruz. Bir daha benzer vahşetler yaşamamak için Srebrenitsa'yı asla unutmayacağız ve unutturmayacağız.



‘NEFRET SÖYLEMİNİ GERİDE BIRAKMALI BARIŞ, HOŞGÖRÜ VE UZLAŞMA KÜLTÜRÜNÜ HAKİM KILMALIYIZ’



Tüm dünyanın gözleri önünde Srebrenisa'da işlenen soykırımın, yüreklerimizde açtığı yara yirmi sekiz yıldır kanamaya devam ediyor. Defnettiğimiz her bir şehidimizle o günleri bir daha yaşıyor, bir daha hatırlıyor, gözyaşlarımızı bir kez daha içimize akıtıyoruz. Bugün otuz şehidimizi daha ebedi istirahatgahlarına uğurlayacağız. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Rabb'im tüm şehitlerimizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Her 11 Temmuz'da acıları tazelenen şehitlerimizin ailelerine ve Boşnak kardeşlerimize sabrı cemil diliyorum.

Uluslararası mahkeme kararlarına rağmen hala Bosna-Hersek'teki soykırımı inkar edenler, işlediği savaş suçlarından pişmanlık duymadığını söyleyenler ve maalesef bu şahısları destekleyenler çıkabilmektedir. Bu vicdansızları ve yapılan müessif açıklamaları lanetliyorum. Bosna Hersek'teki acıların tekrarlanmaması için nefret söylemini geride bırakmalı barış, hoşgörü ve uzlaşma kültürünü hakim kılmalıyız.



Balkanlar'da barış ve istikrarın korunması için hep birlikte çalışmalıyız. Unutulmamalıdır ki Bosna Hersek'in istikrarı Balkanlar'ın ve Avrupa'nın istikrarı için anahtar niteliktedir. Türkiye Bosna Hersek'in bir istikrar, barış ve refah havzasına dönüşmesi için üzerine düşeni yapmaya devam edecektir.



Kıymetli kardeşlerim, sözlerimi bitirmeden önce şu hususun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Bugün yirmi sekiz yıl öncesine göre ekonomisi, diplomasisi, imkan ve kabiliyetleriyle çok daha güçlü, daha itibarlı bir Türkiye vardır. Ülke olarak burada yaşanan acıların tekrarına asla izin vermeyeceğiz. Bosna Hersek'in bağımsızlığını egemenliğini ve toprak bütünlüğünü daima gözeteceğiz. Sizlerden gönüllerinizi ferah tutmanızı bekliyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Srebrenitsa şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Allah'a emanet olun.”