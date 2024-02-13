Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir altın madeninde saat 14.00 sıralarında geniş bir toprak kayması meydana geldi. 

Toprak kaymasının ardından 9 işçinin toprak altında kaldığı ifade edilirken olay yerine Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli il AFAD müdürlüklerine bağllı personeller sevk edildi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, madende sayım yapıldığını ve 9 işçiden haber alınamadığını söylerken 400 kişiden oluşan arama kurtarma personeli maden sahasında havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.

Olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından  soruşturma başlatıldı.

Kaynak: igf