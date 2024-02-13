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Olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, madende sayım yapıldığını ve 9 işçiden haber alınamadığını söylerken 400 kişiden oluşan arama kurtarma personeli maden sahasında havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.

Alper Gezeravcı yurda döndü: Yaptığımız bir uzay seyahati değildi

Alper Gezeravcı yurda döndü: Yaptığımız bir uzay seyahati değildi

Toprak kaymasının ardından 9 işçinin toprak altında kaldığı ifade edilirken olay yerine Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli il AFAD müdürlüklerine bağllı personeller sevk edildi.

Erzincan 'ın İliç ilçesindeki bir altın madeni nde saat 14.00 sıralarında geniş bir toprak kayması meydana geldi.