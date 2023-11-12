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İsrail'in, abluka altındaki Gazze'de çocuk, kadın, hasta ve yaşlı demeden saldırılarına tepki göstermek, Filistin halkına destek vermek amacıyla "El Ele Gazze Şeridi" eylemi düzenlendi.

Eyleme katılanlar, Fevzipaşa, Macar Kardeşler, 15 Temmuz, Şehzadebaşı, Vezneciler ve Darülfünun caddeleri üzerinde yaklaşık 3,5 kilometrelik insan zinciri oluşturdu.

İsrail aleyhine sloganlar atıp dövizler taşıyan eylemcilere, araçlarda bulunan vatandaşlar da korna çalıp destek verdi.

Kalabalık, önce Edirnekapı'dan Beyazıt Meydanı'na, ardından da Sultanahmet Meydanı'na yürüdü.

Prof. Dr. Yusuf Kaplan, burada yaptığı basın açıklamasında, Filistin meselesinin sadece Filistin'in meselesi olmadığını belirterek, tarihinin en kanlı dönemlerinden birisini yaşayan Filistin'in; insanlığı, masumiyeti, hakikati ve direnişi temsil ettiğini söyledi.

Bu katliamları yapanların tarihin karanlık çöplüğüne gömüleceğini ifade eden Kaplan, "O çocukları, anneleri, o kimsesiz, tertemiz melekleri katleden insan olamaz. Kesinlikle şundan emin olabilirsiniz. Tarih bundan sonra yeniden yazılacak. Gazze soykırımı, insanlığın geleceği açısından milat olacak. İnsanlık bu vahşete 'dur' diyecek. Nitekim görüyorsunuz, insanlığı ayağa kaldırdı. Gazze'deki katliama bütün insanlık isyan etti, başkaldırdı. Bütün dünyaya sesleniyoruz. Katil İsrail'i durduramadığınız sürece insanlığınızı haysiyetinizi koruyamazsınız." dedi.

Eylemde, Filistinliler için dua edildikten sonra kalabalık sessizce dağıldı.