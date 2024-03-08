Kütahya'nın Gediz ilçesinde yaşanan trajik bir olayda, domuz avına çıkan esnaf Mehmet Uyanıker (64) dağda geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Jandarma, Uyanıker'in cansız bedenini, yanında bulunan köpeğin tasmasındaki çip sayesinde buldu.

Olayın Gelişimi ve Detayları

Dün gece saatlerinde Doğancılar ve Pusatlar köyü arasındaki dağlık bölgede meydana gelen olay, ilçedeki av meraklısı sarraflık yapan Mehmet Uyanıker'in arkadaşlarıyla birlikte domuz avına gitmesiyle başladı. Avcı arkadaşları köpekleriyle domuz sürüsünün peşinden giderken, Uyanıker kendi köpeğiyle aracında beklemekteydi.

Bu sırada Uyanıker, beklediği aracında rahatsızlanarak arkadaşını telefonla arayarak durumunu iletmeye çalıştı. Ancak, bir süre sonra cevap vermemesi üzerine arkadaşı, durumu Uyanıker'in ailesine bildirdi. Ailenin ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri, komşu ilçe Çavdarhisar'dan olay yerine sevk edildi.

Çip Teknolojisi İle Hızlı Buluş

Jandarma ekipleri, Mehmet Uyanıker'in yanında bulunan köpeğin tasmasındaki çipi takibe alarak hızlı bir şekilde yerini tespit etti. Araç başında bekleyen köpeği bulan ekipler, Uyanıker'in ise aracın içinde hareketsiz halde olduğunu fark etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Uyanıker'in kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği belirlendi.

Uyanıker'in cenazesi, bugün ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Dedeköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.