114 yıl sonra restore edilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kuzey Afrika'daki son toprağımız Trablusgarp ile bağlantımızı sağlayan telsiz telgraf istasyonunu aslına uygun olarak restore ediyoruz" dedi

Bakan Varank, Twitter'daki hesabından, Antalya Patara'da bulunan telsiz telgraf istasyonunun restore edileceğini duyurdu. Varank, "Kuzey Afrika’daki son toprağımız Trablusgarp ile bağlantımızı sağlayan telsiz telgraf istasyonunu aslına uygun olarak restore ediyoruz. Hem ecdadımızın sembol anıtlarından birini kazanacak, hem de bu yapıyı turizme ve bilim insanlarımızın çalışmalarına açacağız" dedi.

Bölgesel kalkınmaya destek

Öte yandan bakanlıktan yapılan açıklamada, Anadolu'nun ilk telsiz telgraf istasyonunun 114 yıl sonra restore edilip, turizme kazandırılacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2020’yi Patara Yılı ilan etmesinin ardından 2’nci Abdülhamit’in emriyle kurulan istasyon, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKA) desteğiyle yeniden ayağa kaldırılarak bölgesel kalkınmaya da katkı sağlayacak. 1906 yılında Anadolu ile Trablusgarb’ı birbirine irtibatlandıran iki istasyon kuruldu. Biri Patara’da diğeri Derne’de bulunan istasyonlar, yaklaşık 110 yıl önce farklı zamanlarda İtalyanlar tarafından bombalanarak tahrip edildi. Mustafa Kemal Atatürk de Libya’daki istasyonun bulunduğu Derne’de yerel halkı teşkilatlandırarak İtalyanlara karşı savaştı. Deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına dair mutabakat muhtırası ile diplomatik, siyasi, ekonomik ve askeri birçok alanda iş birliğini derinleştiren Türkiye ve Libya, tarihten gelen köklü bağlarını yeniden keşfediyor. Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu toprakları içinde bulunan Libya ile olan sıkı ilişkilerini kültürel bir boyuta da taşıyor."