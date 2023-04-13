Adana'da depremzedeler için dayanışma konseri düzenlendi

ADANA (AA) - Adana'da, Terennüm İyilik Korosu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için sahne aldı.
Depremzedeler için dayanışma konserleri kapsamında Türkiye turnesi başlatan koro, Seyhan ilçesindeki bir alışveriş merkezinde konser verdi.
Orkestra şefliğini Ahmet Baran'ın yaptığı dayanışma konserinde 40'ı solist, 110 kişi yer aldı. Konserde, Türk müziğinin seçkin parçaları seslendirildi.
Konserden elde edilen gelirin, depremzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılacağı belirtildi.
Koronun turne kapsamında, İstanbul, Ankara, Eskişehir, İzmir ve Antalya'da düzenleyeceği konserler 21 Mayıs'ta sona erecek.
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