Ağabeyi ile kuzenine kurşun yağdırdı

Ordu'da, Olcay Ç. (40), seyyar sebze satışı üzerine aralarında ortaklık bulunan ağabeyi Nihat Ç. (47) ve kuzeni Servet Ç.'yi (40) tabancayla 14 el ateş edip, vurarak yaraladı. Olaydan sonra kaçan şüpheli Olcay Ç., bir süre sonra teslim oldu.

Ağabeyi ile kuzenine kurşun yağdırdı
13 Eylül 2020 Pazar 11:45

Olay, saat 16.30 sıralarında Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Sivil Savunma köprüsü girişinde seyyar sebze satışı üzerine aralarında ortaklık bulunan Olcay Ç., ağabeyi Nihat Ç. ve kuzeni Servet Ç. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Olcay Ç. tabancasıyla 14 el ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Nihat ile Servet Ç. yaralanırken, şüpheli kaçarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Yaralılar ameliyata alınırken, silahlı saldırgan da polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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