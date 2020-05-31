Anka Epoksi Zemin Kaplama Sistemleri

Epoksi ürünü, birçok alanda kullanımı olan ve ham haliyle şeffaf sıvı yapıda bir malzemedir.

Epoksi zemin ürünleri konusunda Anka Epoksi Zemin şiketimiz ile iletişime geçebilirsiniz. Mekânınızın zeminlerinin çok daha sağlam, pürüzsüz ve estetik bir görünüme sahip olmasını elbette istersiniz. Karşınıza çıkacak birçok zemin kaplama ürününden birini seçmek istediğinizde; sizi hem sağlamlık, hem görsellik, hem de fiyat gibi konularda üzmeyecek olan zemin ürününü tercih etmek için geniş bir arayış ve analiz içerisine gireceksiniz. İşte bu noktada sizlere zeminleriniz için en iyi zemin kaplama malzemelerinden biri olan epoksi zemin kaplama sistemlerini önereceğiz. Epoksi zeminler, ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek bir zemin ürünüdür.

Epoksi Zemin Kaplama Nedir?

Epoksi ürünü, birçok alanda kullanımı olan ve ham haliyle şeffaf sıvı yapıda bir malzemedir. Bu ürün belli aşamalardan geçerek ve sertleştirici diye adlandırdığımız bir ürün ile harmanlanarak zemine uygulanır. Yayılma uygulaması ile zemin tamamen kaplanır. Kaplanan zemin bir süre bekletilerek katılaşması (sertleşmesi) sağlanır. Epoksi kaplama ürünü son aşamada pürüzsüz hali ile kullanımınıza hazır hale gelir.

Diğer zemin ürünlerine göre daha uzun ömürlü olması ve zaman/maliyet hesabında kullanıcısına düşük maliyetler sunabilmesi gibi özellikleri ile epoksi öne çıkmaktadır. Ayrıca kaymaz, yapışmaz özellikleri mevcuttur.

Epoksi Zemin Nerelerde Tercih Edilmelidir?

Özel konutlar dâhil, birçok yerde tercih edilebilen epoksi zeminler, çeşitli özellikleri ile çeşitli mekânlarda kullanılabilmektedir. Örneğin; kaymaz, yapışmaz ve hızlı temizlenebilir özellikleri ile devlet dairelerinde, hangarlarda, depolarda, hava limanlarında kullanılmaktadır. Buna ek olarak, Antibakteriyel, kimyasallara karşı dirençli epoksi zeminler de sağlık merkezlerinde, hastanelerde, fizik tedavi merkezlerinde, laboratuarlarda kullanılabilmektedir.

Ağır yük taşınması gereken veya darbelere maruz kalan zeminlerde betonun sağlam durabilmesini sağlamak amacı ile de kullanılmaktadır. Fabrika zeminleri, imalathaneler için de ideal yapıda olan epoksi zemin kaplama sistemleri, temiz odalarda, jeneratör zeminlerinde ve daha birçok yerde uygulanmaktadır.

Ayrıca epoksi zeminler estetik görünümleri ile de öne çıkar. Cafelerde, restoranlarda, toplantı mekânlarında da kullanılabilmektedir.

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