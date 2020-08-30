Balonlar Türk bayrağıyla havalandı

Denizli'deki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 'Beyaz Cennet' Pamukkale'de uçuş yapan balonlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Türk bayraklarıyla havalandı

Türkiye'nin en önemli turizm yerlerinden olan Pamukkale'de, koronavirüs nedeniyle iptal edilen balon uçuşları, 22 Ağustos'ta yeniden başladı. Tatil için bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, 'Beyaz Cennet'i havadan görebilmek için balon uçuşlarına yoğun ilgi gösteriyor. Pamukkale Mahallesi'ndeki Kocaçukur mevkisine gelen çok sayıda turist, verilen eğitimin ardından maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek, görevlilerin yardımıyla balona biniyor. Turistler, güneşin doğuşunu, Pamukkale'nin seyrine doyumsuz manzarası eşliğinde karşılıyor.

Yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapan Pamukkale'de, sıcak hava balonları, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle sepetlerine Türk bayrağı takarak uçtu. Milli mücadele zaferinin 98'inci yıl dönümü nedeniyle turistlere de Türk bayrakları dağıtıldı. Balon şirketi çalışanları da giydikleri ay yıldızlı tişörtle çalışarak, bayram coşkusunu yaşadı. Sazlık mevkisinden havalanan balonlar, yaklaşık 1 saatlik uçuşun ardından yere indi.

Bir balon şirketinin genel müdürü Muhammet Kaplan, "Bugün yurdumuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümünü kutluyoruz. Bu anlamlı günün verdiği heyecanla bugünkü uçuşlarımızı Türk bayraklarıyla yapıyoruz. Ziyaretçilerimize de dağıttığımız bayraklarla travertenleri, Türk bayraklarıyla buluşturduk. Turistler, balon uçuşuna katılarak Pamukkale ve Hierapolis Antik Kenti üzerinde, gün doğumu manzarasını izleme şansı yakalıyor" dedi. Kaplan, sıcak hava balonlarının 800 metre yüksekliğe kadar çıktığını, ziyaretçilerin harika manzarayı, yüksekten izleme fırsatı bulduğunu belirterek, vatandaşları Pamukkale'ye davet etti.

İstanbul'dan tatil için Pamukkale'ye gelen ve balon uçuşuna katılan Zinnur Olgun, "Pamukkale doğa harikası bir yer. Pamukkale'yi yukarıdan izlemek çok güzel bir histi. Çok mutluyum. Ailemle birlikte bu uçuşu yaptığım için çok keyif aldım. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda böyle bir uçuş yapmaktan dolayı da ayrıca sevinçliyim. Herkesin Zafer Bayramı'nı kutluyorum" dedi.