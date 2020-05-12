BGR Filo Ticari Araç Kiralama

2015 yılından bu yana kurumsal anlamda kiralama işlemlerini karşılamaktayız 2020 yılında girdiğimizde devlet ihlallerinden de başarılı bir şekilde sonuç almamızla birlikte hizmet ağımızı daha da yukarı taşıdık.

Bizler 2008 yılında hizmet sektörüne başlamış ve uzun zamandır bu alanda edindiğimiz deneyimleri hizmetimize yansıtmayı bilen bir şirket olarak kiralama işlemlerinde her zaman yanınızdayız.

Nasıl Bir Firmayız?

Kiralama hizmeti almak sanıldığı kadar basite alınacak bir işlem değildir. Kiralanacak aracın güvenli olması tüm bakımlarının yapılmış olması ve kullanımı kolay alınacak hizmetlerin kiralama süresi boyunca ve sonrasında devam edecek olması önemli kriterlerdir.

Bizler 2008 yılında bilişim ve teknoloji alanında hizmet sunmaya başladık. Yaptığımız projelerde başarılı olmayı başararak firmamızı çalışma prensibini ortaya koyduk.

2015 yılına geldiğimizde ise mevcut hizmet ağımıza otomotiv sektörünü ilave ederek hizmet ağımızı farklı bir boyuta taşıdık. Kiralama işlemlerinde dijital hizmet sunumu. Birçok işin kolaylıkla yapılmasını sağlayan bu uygulamamız sayesinde şirketler daha kısa sürede kaliteli hizmete ulaşabilir duruma geldiler.

Neden Bizle Çalışmalısınız?

Kurumsal araç kiralama hizmetlerini neden bizden almanız konusuna geldiğimizde ise bizler öncelikle bu alanda uzun zamandır hizmet sunmaktayız. Ne istediğiniz, nasıl sorunlarla karşılaşabileceğinizi biliyor ve hızlı çözümler sunuyoruz.

Yıllardır bizlerle çalışan müşterilerimiz en önemli referansımız. Uzun vadeli çalışmalar yapmayı seven bir şirket olarak her ihtiyaçları karşılamaktayız.

Binek araç, arazi aracı, otobüs ya da minibüs… Hangi model araç istediğinizi ve istediğiniz araç sayısını bile iletmeniz yeterli. Model renk fark etmeksizin müşterilerimizin taleplerini karşılayacak bir altyapıya sahibiz. Hizmet ağımız sınırlı illerden oluşmuyor. 81 ile araç kiralama hizmeti veriyor size düşen sadece bize ulaşmak.

Araç Kiralama Hizmeti?

Uzun dönem araç kiralama gerçekleştirmek istemeniz halinde en doğru adrestesiniz. İstediğiniz her aracı temin edecek potansiyele sahibiz. Bizler müşterilerimizin isteklerine öncelik veren firma olarak kaliteli hizmet sunumundan ödün vermiyoruz

Kurumsal şirketlerin bizleri tercih etme nedenlerinden biri diledikleri modeli hemen teslim edebiliyor olmamız. Dilerseniz şoförlü dilerseniz şoförsüz. Neye ihtiyacınız varsa bize düşen bu istekleri yerine getirmek.

Dijital alanda hizmet sunuyoruz. Tüm sorunlarız hızlı çözme imkanı salıyor. 24 saat bize ulaşma imkanınız bulunmakta. Tüm bakım ve onarım hizmetleri tarafımızca gerçekleşmekte. Siz araçla ilgili bir şey düşünmeden sadece kiralama hizmetini sağlıyorsunuz.

Şirketler İçin Hizmetin Önemi

Kurumsal araç kiralama neden bu kadar ön planda tutuluyor diye merak edenler için özellikle şirketlere maliyetinin az olması kiralama hizmetinin alınmasını sağlamakta.

Şirket için birden fazla araç almak demek araçların alım maliyetleri alım fiyatı ve belirli dönemlerde yapılması gereken bakımlarıyla birlikte büyük bir maliyet anlamına gelir.

Kiralama hizmetinin alınmasıyla lüks araçların kiralanma hizmetlerinde bile ödenecek maliyetler şirket bütçesini zorlamayacak seviyelerde kalıyor firma olarak müşterileriz taleplerini yerine getirmek önceliğimiz. Fiyat politikamızı da memnuniyetin süt düzeyde olmasını sağlayacak düzeyde tutuyor özel kampanalarla müşterilerimiz özel olduğunu hissettiriyoruz.

Kiralama Süreleri

Uzun dönem araç kiralama sıklıkla kurumsal işlemlerde sağladığımız bir hizmettir. Şirketler aylık kiralamadan başlayarak yıllık ha da birkaç yıldan oluşan anlaşmalar yapmayı tercih etmekte. Bu da fiyatların daha uygun hale gelmesini sağlamakta.

Kiralama Bedelleri

Araç kiralama hizmetini en kaliteli şekilde almaktasınız. Her türlü hizmet sunumumuz kiralama öncesi kiralama zamanı ve sonrasında devam etmekte. Firma olarak hizmet kalitemizi ön plana çıkarmak ve kaliteli hizmetin uygun fiyatlara alınmasını sağlamaktayız. Bu sayede müşterilerimizin tüm taleplerini karşılarken onların memnun olmasını da sağlıyoruz.















