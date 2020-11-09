Can dostlarına yardım eli

Üniversiteler Arası Hayvanları Koruma Topluluğu (ÜNİHAK) koordinasyonuyla, Ege Üniversitesi Hayvan Hakları Topluluğu ve İzmir'de bulunan diğer üniversitelerin hayvan hakları topluluklarının başlattıkları "EN'PATİ Enkazdaki Patilere Destek Projesi" ile depremzede sokak hayvanlarının barınma ve beslenme ihtiyaçları karşılanıyor.

Ege Üniversitesi Kampüsünde, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak tarafından tahsis edilen depoda toplanan yardım malzemeleri, topluluk üyeleri tarafından afet bölgelerine dağıtılıyor. Proje kapsamında bugüne kadar toplam bin 500 kilo mama, 70 battaniye ve 20 kedi kumu afet bölgelerine gönderildi.

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "İzmir'de yaşanan üzücü depremin ardından vatandaşlarımızla birlikte can dostumuz sokak hayvanları da olumsuz yönde etkilendiler. İlimizdeki üniversitelerin bünyesinde yer alan hayvan hakları toplulukları tarafından başlatılan EN'PATİ projesi ile afet bölgelerine mama, battaniye, kedi kumu gibi malzemeler yollanıyor. Hayvanlar, bizim dilsiz dostlarımız. Canlarımıza yönelik kampüsümüzde pek çok çalışmaya imza attık. Çeşitli noktalara kedi-köpek evleri yerleştirdik. Hayvan Tedavi İstasyonu kurduk. Pandemi döneminde mama ve barınma ihtiyaçlarını sağladık. Hayvan sever topluluk üyelerimizi örnek davranışlarından ötürü tebrik ediyorum" diye konuştu.